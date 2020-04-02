Публичная Оферта Mproxy.top

Пользовательское соглашение

1. Описание использующихся терминов.

«Администрация» – команда управления и поддержки сайта mproxy.top

«proxy-сервис» – вид услуги по обеспечению доступа к перечню прокси-серверов.

«Подписка» – оформление подписки на прокси-сервер.

«Пользователь» – субъект, который приобрел (или получил безвозмездно в ходе проведенной акции) Подписку, обеспеченную сервисом mproxy.top.

Это соглашение в автоматическом порядке принимается Пользователем.

«Период подписки» – временной промежуток, в течение которого Пользователь имеет возможность использовать прокси-сервер.

2. Предмет соглашения.

Пользователь с одной стороны и Администрация с другой стороны приняли данное соглашение. По нему Администрация обязуется предоставлять услугу прокси-сервера 24 часа в сутки по срокам и ценам, указанным в Подписке, а Пользователь по собственному желанию пользуется ею в любые временные сроки, которые соответствуют обозначенному в Подписке периоду.

3. Ответственность сторон.

А) Пользователь берет на себя обязательства удержаться от совершения действий, нарушающих законы, при использовании прокси-сервера, предоставляемого Администрацией. В том числе Пользователь обязуется не совершать противоправных действий с использованием сервиса, не нарушать УК РФ и законы страны, в которой он находится, а также не своершать действия которые могут нанести вред другим сервисам и пользователям сети Интернет. При условии нарушения Пользователем любого из указанных пунктов Администрация не несет за это ответственности. Уголовная, юридическая и другие виды ответственности в этот момент ложатся исключительно на Пользователя.

В) Администрация несет ответственность в том случае, если в работе прокси-сервера наблюдаются перебои, превышающие 12 часов. В таком случае Администрация гарантирует продление Периода Подписки на время, которое длился перебой в доступе к прокси-серверу, или обязуется при покупке Пользователем новой Подписки предоставить равноценную скидку.

С) Пользователь имеет право получения оплаты в полном размере, если его не удовлетворят услуги сервиса «mproxy.top». Возможность возврата осуществима только на протяжении первых 2-ух часов с момента покупки Подписки. В случае обнаружения непоправимых условий работы с прокси-сервером, Пользователю необходимо обратиться в службу поддержки сайта посредством Telegram или по Е-mail с указанием запроса о возврате оплаты. Поддержка сайта всегда готова быстро решить все вопросы, связанные с работой предоставляемых прокси-серверов.



4. Настоятельно рекомендуется:



- Не использовать сторонние чекеры

- Чистить кеш и куки перед использованием прокси

- При возникновении проблем с работоспособностью прокси - своевременно сообщать о них онлайн консультанту

5. Администрация не берет на себя возмещение прибыли, которая была недополучена Пользователем в процессе использования предоставляемого ею прокси-сервера в случае перебоев в его работе. Приступая к использованию прокси-сервера, Пользователь автоматически обязуется соблюдать все ранее заключенные условия его использования и согласен с тем, что "Правила" могут изменяться в любое время без уведомления пользователей.



Не знание пользовательского соглашения, не освобожает от ответственности. Сайт mproxy.top оставляет за собой право не делать возврат денежных средств при нарушении одного из условий.